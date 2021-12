Erster Omikron-Fall in Salzburg ohne erklärbare Spur der Infektion

Am Donnerstag wurde die Infektion einer 21-jährigen Studentin bekannt, die nicht von einer Auslandsreise zurückgekehrt ist, sich nach eigenen Angaben an alle Lockdown-Bestimmungen gehalten hat und keine Ahnung hat, wo bzw. bei wem sie sich angesteckt haben könnte, teilte das städtische Informationszentrum am Nachmittag mit.

Die Studentin hatte am Dienstag einen PCR-Gurgeltest gemacht, der ein positives Ergebnis brachte. Bei der Sequenzierung der Probe wurde heute nachgewiesen, dass es sich um die Omikron-Variante handelt. Die 21-Jährige sagte, sie haben die beiden vergangenen Wochen nur für ihr Studium gelernt. Kontaktpersonen gebe es keine. Aktuell weist sie nur leichte Symptome der Covid-Erkrankung auf.