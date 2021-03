Erster Lockdown in Österreich: Ein Jahr danach

Bei weniger als 200 Neuinfektionen und bis zu diesem Tag fünf Todesfällen galten nun Ausgangsbeschränkungen und Geschäfte ohne dringenden Bedarf, Lokale und Kulturbetriebe mussten schließen. Mittlerweile ist mit 8.892 Toten fast jeder tausendste von rund 8,9 Millionen Einwohnern Österreichs mit dem Virus gestorben, knapp 500.000 haben sich infiziert.

Ein Rückblick: Am 25. Februar 2020 kam die Pandemie in Österreich an - als die ersten beiden Personen in Tirol positiv getestet wurden. Am 16. März 2020 wurde das Leben in Österreich heruntergefahren, es begann der erste harte Lockdown.

Der erste "harte" Lockdown hatte deutliche Wirkung gezeigt. Bis zum 27. März stiegen die täglichen Neuinfektionen noch auf knapp über 1.000 Fälle, um dann rasant nach unten zu gehen. Mitte April gab es erste Lockerungen der Maßnahmen und bis Anfang Juli lag die Zahl der positiven Tests pro Tag unter 100.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen erzählt, wie er die Corona-Krise erlebt - als Staatsoberhaupt und als Mensch.

Danach kam es zu steigenden Zahlen bis zu 9.586 Neuinfektionen am 13. November und im Herbst und Winter zu einem Auf und Ab mit Lockdowns "light", wieder härteren Maßnahmen und vereinzelten Lockerungen. Seit dem Impfstart um den Jahreswechsel setzt die Regierung auf eine Testoffensive im ganzen Land. Neben den Infektionszahlen stiegen jedoch zuletzt auch die Hospitalisierungen wieder deutlich an.

Video: Ein Jahr Corona-Krise - Veränderungen im persönlichen Leben und wirtschaftliche Folgen:

