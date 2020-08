Erster Corona-Infizierter im Kanzleramt

Alle Kontaktpersonen im Umfeld des Mitarbeiters wurden negativ getestet.

Nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses des Supportmitarbeiters sei umgehend die Informationskette gestartet worden, teilte ein Sprecher des Kanzleramtes der APA am Samstag mit. Auch wenn alle Kontaktpersonen in seinem Umfeld negativ getestet wurden, sind die unmittelbaren Kontaktpersonen (K1) in Quarantäne. Der Dienstbetrieb sei durch den Corona-Fall nicht beeinträchtigt.

Die aktuelle Situation in Österreich am Samstag

