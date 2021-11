Erster bestätigter Omikron-Fall in Niederösterreich

Der Betroffene, ein Asylwerber aus Südafrika, sei derzeit im Asylquartier in Schwechat aufhältig. "Der Mann befindet sich bereits seit mehreren Tagen in Quarantäne. Nun läuft das Contact Tracing auf Hochtouren. Alle, die vor seiner Quarantäne mit ihm Kontakt hatten, werden nun nochmals getestet", sagte Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner.

In Tirol haben sich mindestens drei Menschen mit der Mutation angesteckt. Der erste Verdachtsfall fuhr, wie berichtet, nach einer Südafrika-Reise mit dem Zug von München nach Tirol. Nun sind alle Passagiere des betroffenen Eurocity aufgerufen, einen PCR-Test zu machen.

In Oberösterreich gibt es zwei, in Salzburg und Vorarlberg je einen Verdachtsfall. Da warten die Behörden auf die Sequenzierung der AGES, die noch Tage dauern könnte. In weiteren Bundesländern sind derzeit keine Verdachtsfälle bekannt.