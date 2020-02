Erste Corona-Fälle in Wien: Notfallplan tritt in Kraft

Bei Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion sollen Betroffene nicht direkt ins Spital oder zum Arzt gehen, sondern die Gesundheitshotline 1450 anrufen – das ist eine wesentliche Botschaft des Notfallplans, der in Wien heute von Ärztekammer und Gesundheitsbehörden vorgestellt wird. Die Hotline ist auch in den anderen Bundesländern erste Anlaufstelle (siehe auch Seite 3).

Zuvor hatte das Virus gestern Wien erreicht: Beim ersten bestätigten Fall handelt es sich um einen 72-Jährigen, der bereits seit zehn Tagen stationär in der Rudolfstiftung wegen Grippesymptomen behandelt wurde. Der positive Coronavirus-Test wurde erst diese Woche gemacht.

Über das weitere Vorgehen informierten Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) und der ärztliche Leiter des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV), Michael Binder, im Beisein von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Hacker und Binder verteidigten dabei auch, dass der Mann nicht früher getestet worden sei: Es habe keine Hinweise auf eine Reise in Risikogebiete gegeben, daher sei er als "normaler Grippefall" eingestuft worden.

Nun hat sich gezeigt: Der 72-Jährige ist "schwer erkrankt" und wird künstlich beatmet. Nach Bekanntwerden seiner Infektion wurden drei Abteilungen gesperrt und der Patient ins Kaiser-Franz-Josef-Spital (KFJ) überstellt. Alle Mitarbeiter der Rudolfstiftung, die mit ihm in direktem Kontakt waren, wurden nach Hause gebracht und müssen 14 Tage in Quarantäne. Auch jene nahen Angehörigen, die den Mann besucht haben, sind unter häuslicher Quarantäne.

Auf das Coronavirus getestet wird trotz Kontakt aber nur, wer auch Symptome aufweist. Es sei "wenig sinnvoll", gesunde Personen zu testen, sagte Binder. "Besser ist es, sie in häusliche Quarantäne zu schicken und auf eine etwaige Entwicklung von Symptomen zu warten." Unter den Betroffenen sei bisher "kein einziger weiterer Verdachtsfall".

Allerdings lief die Abklärung potenzieller Ansteckungsorte und -quellen in dem 800-Betten-Spital gestern Nachmittag noch.

Alle zur Abschottung Verpflichteten würden sich "sehr kooperativ verhalten", eine Garantie für die Quarantäneeinhaltung habe man aber nicht, so Hacker. Im "Zweifelsfall" schloss er eine polizeiliche Unterstützung samt Gewaltanwendung nicht aus. Gleichzeitig versuchte er, zu beruhigen: Von einer Pandemie sei man weit entfernt, aber selbst dafür "gerüstet".

Mehrere Verdachtsfälle

Dass die Lage in Wien durchaus unübersichtlich ist, zeigte sich daran, dass in der Pressekonferenz von weiteren sehr konkreten Verdachtsfällen berichtet wurde. Darunter ein Mann, der kürzlich im Iran war und sich mit starken Symptomen zur Abklärung in Spitalsquarantäne befand. Brisant: Er soll Mitglied der Delegation beim Iran-Besuch von Außenminister Alexander Schallenberg gewesen sein.

Bestätigt wurden am Abend zwei Verdachtsfälle: Ein Mann, der mit seiner Frau und zwei Kindern in der Lombardei auf Urlaub war, wurde positiv getestet. Auch bei der Ehefrau wurde das Coronavirus nachgewiesen. Beide sollen "leichte Krankheitssymptome" haben. Sie wurden mit ihren Kindern, die noch beobachtet werden, ins Kaiser-Franz-Josef-Spital gebracht. Ihr Umfeld steht derzeit unter Quarantäne.

Eine Regel für ganz Österreich

Mit einem Erlass von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) verpflichten sich ab sofort alle neun Bundesländer zur einheitlichen Vorgehensweise im Kampf gegen das Coronavirus. Dieses Ergebnis brachte am Donnerstag ein Gipfel bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) mit Thomas Stelzer (VP), der derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz ist.

Am Beginn des Ablaufplans bei einem Corona-Verdachtsfall etwa in einer Schule oder in einem Kindergarten steht demnach "eine Vor-Ort-Testung". In den "drei bis vier Stunden" bis zur Abklärung müssen Schüler und Lehrer in der Schule bleiben. Danach werde "je nach Ergebnis" über die nächsten Schritte entschieden, so Anschober.

Eine einheitliche Regelung werde es auch im Hinblick auf die Schutzausrüstung in den Spitälern geben. Derzeit seien "die Lager voll", so Stelzer. Der Bedarf werde durch eine bundeseinheitliche Beschaffung gesichert.

