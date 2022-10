Erneut Bank in der Stadt Salzburg überfallen

Am Donnerstagnachmittag überfiel ein Unbekannter in der Altstadt eine Bank. Er war vermutlich mit einer Pistole bewaffnet, informierte die Polizei am späteren Nachmittag. Der Täter erbeutete Geld in noch nicht bekannter Höhe und floh danach in der Altstadt in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Der Raub ereignete sich um etwa 14.40 Uhr. Der Täter soll ungefähr 1,85 Meter groß sein. Er war mit einem hellen Oberteil bekleidet und trug eine weiß/orange Kappe. Maskiert war er mit einer schwarzen FFP2-Maske. Ersten Angaben zufolge spricht er österreichischen Dialekt.

Es war dies bereits der sechste bewaffnete Überfall seit Anfang September in Salzburg. Je zweimal wurden Supermärkte und Tankstellen ausgeraubt, vor zehn Tagen wurden dann eine Bank in Bahnhofsnähe überfallen. Nach diesem Bankraub hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, der dem Täter auf den Bildern der Überwachungskameras sehr ähnlich sieht.