Ermittlungen gegen Chef von Gurgeltestfirma eingestellt

Geschlagene acht Monate hatte die Staatsanwaltschaft Wien gegen Michael Putz, Gründer und Mehrheitseigentümer des Corona-Testkit-Anbieters Lead Horizon ermittelt. Die Vorwürfe wogen schwer: Er habe unter anderem Untreue begangen, hieß es in zwei Anzeigen. Dabei sei ein Schaden von mehr als 300.000 Euro angerichtet worden.

Doch nun haben sich die Vorwürfe, die der frühere, wegen mutmaßlicher Verfehlungen abberufene Geschäftsführer und Minderheitseigentümer Christoph Steininger gegen Putz erhoben hatte, als haltlos erwiesen. Die Anklagebehörde stellte das Ermittlungsverfahren ein. Demnach war "kein tatsächlicher Grund zur weiteren Strafverfolgung" gegeben, heißt es in der umfangreichen, 39-seitigen Einstellungsbegründung.

"Ich bin sehr erleichtert. Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen. Die Vorwürfe waren an den Haaren herbeigezogen", sagt Putz auch im Gespräch mit den OÖN. Alle seine Handlungen seien stets "zum Wohl für das gesamte Unternehmen" gewesen, betont der gebürtige Bad Ischler. "Man führt ein Unternehmen zu einem enormen Höhenflug und wird dann an den Pranger gestellt." Das Ziel von Lead Horizon sei gewesen, "das Gesundheitssystem zu entlasten und Steuergeld zu sparen". Steininger habe nach seiner Abberufung aus "gekränkter Eitelkeit" einen "Rachefeldzug geführt". Auf rechtliche Schritte seinerseits will Putz aber verzichten, um den Blick in die Zukunft zu richten.

Lead Horizon wird aufgelöst

Aus dem Geschäft mit Corona-Tests will der Unternehmer aussteigen. "Der Geschäftszweck war, die Pandemie so schnell wie möglich zu bekämpfen", sagt Putz. Es konnten mit den Testungen Infektionsketten durchbrochen und damit Leben gerettet werden. Die WHO habe bereits revidiert, dass Corona weiterhin einen Notstand darstelle. Lead Horizon solle als Firma daher noch heuer aufgelöst werden, so der Firmengründer. Die Gurgeltests von Lead Horizon waren auch in Oberösterreich in den Bezirken Linz, Vöcklabruck und Gmunden angeboten worden.

Der Unternehmer mit Ischler Wurzeln möchte sich künftig in anderen Bereichen engagieren. Es gebe ein paar "spannende Projekte", sagt Michael Putz. Zum Beispiel Wärmepumpen für Mietwohnungen.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler