Ermittlungen gegen 83-Jährigen wegen Mordversuchs im Bezirk Oberwart

Im Burgenland steht ein 83-Jähriger unter dem Verdacht des Mordversuchs. Er soll versucht haben, seine vier Jahre ältere und bettlägerige Frau zu töten, bestätigte die Polizei am Dienstag einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Der Mann ist in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft. Der Vorfall hatte sich am Sonntag in der Mittagszeit im Bezirk Oberwart zugetragen.

Der 83-Jährige soll seiner Ehefrau mit einem abisolierten Elektrokabel einen Stromschlag versetzt bzw. zu versetzen versucht haben, teilte Petra Bauer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, auf Anfrage mit. Das Opfer sei in stationärer Behandlung und noch nicht einvernommen worden. Über den Mann ist laut Bauer die U-Haft verhängt worden. Der Verdächtige habe weder bei der Polizei noch vor Gericht eine Aussage gemacht.

Die 87-Jährige habe bei dem mutmaßlichen Attentat um Hilfe geschrien, schrieb die "Krone". Ihre Pflegerin sei herbeigeeilt und habe den Verdächtigen überwältigt.

