Erhöhte Waldbrandgefahr durch Hitze

Die hohen Temperaturen und die fehlenden Niederschläge haben die heimischen Wälder austrocknen lassen, 103 Mal hat es heuer in Österreich schon gebrannt. "Oft genügt bereits ein Funke oder eine kleine Unachtsamkeit, um einen Waldbrand auszulösen", warnte Felix Montecuccoli, Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreich, in einer Aussendung. Wanderer sollten daher vom Rauchen absehen und auf offene Feuer, etwa beim Grillen, verzichten.

Außerdem rät der Experte dazu, keine Autos auf trockenem Gras abzustellen. Schon der heiße Auspuff eines Pkw - besonders der Katalysator - könne nämlich schnell zum Auslöser eines Waldbrandes werden. Sollte man selbst Feuer oder Rauch entdecken, solle man sich in sichere Entfernung zum Brand begeben und die Feuerwehr alarmieren. "Geben Sie so genau wie möglich bekannt, wo Sie den Brand entdeckt haben, wie groß der Brand bereits ist und was brennt - Bäume, Sträucher, Blätter. Und informieren Sie die Feuerwehr auch, ob Menschen oder Gebäude in Gefahr sind", erklärte Montecuccoli die richtige Verhaltensweise beim Entdecken eines Waldbrandes. Die Gefahr bannen könnten aber letztendlich nur ordentliche Regenfälle und sinkende Temperaturen.