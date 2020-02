Erhebliche Lawinengefahr in zwei Gebieten Niederösterreichs

Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala galt laut Warndienst in den Ybbstaler Alpen sowie in der Rax-Schneeberg-Gruppe jeweils über der Waldgrenze. Darunter wurde das Risiko wie in den gesamten Türnitzer Alpen als mäßig (Stufe 2) eingeschätzt.

Das Hauptproblem stellten laut Lagebericht sogenannte störanfällige Triebschneepakete dar, die sich in den vergangen Tagen gebildet hatten. Bereits durch geringe Zusatzbelastung können sie Lawinen auslösen. Im Verlauf des Samstags bestand auch das Risiko spontaner Lawinenabgänge - ausgelöst durch die Erwärmung bzw. die Sonneneinstrahlung.