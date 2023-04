"Er ist mir ins Messer gelaufen": Festnahme nach Messerstich in Wien-Margareten

Bei der ersten Einvernahme war der 37-Jährige nicht geständig. "Er ist mir ins Messer gelaufen", so seine Verantwortung. Die Polizei war kurz nach 18 Uhr in die U-Bahnstation gerufen worden, wo die Beamten dem Opfer sofort Erste Hilfe leisteten und danach an die Wiener Berufsrettung übergaben. Nach der notfallmedizinischen Versorgung kam der Mann, der aus der Russischen Föderation stammt, in ein Krankenhaus.

Auf Bildern aus einer Videoüberwachungsanlage konnte die Polizei den Verdächtigen ausmachen. Er ist vermutlich dem Suchtgiftmilieu zuzurechnen. Mit der Hilfe von Sozialarbeitern verschiedener Betreuungseinrichtungen wurde der Österreicher ausgeforscht und von der WEGA in seiner Hietzinger Wohnung festgenommen. Auch das in einem öffentlichen Mistkübel entsorgte Messer wurde entdeckt und sichergestellt.

