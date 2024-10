Entwarnung nach Sprengsatzdrohung am Grazer Hauptbahnhof

Für beide Verkehrsknotenpunkte konnte mittlerweile Entwarnung gegeben werden - zunächst gegen 21.00 Uhr für den Ostbahnhof, rund 20 Minuten später für den Hauptbahnhof, hieß es seitens der Pressestelle der Polizei Steiermark. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden.

Der Einsatz an beiden Bahnhöfen hatte gegen 19.30 Uhr begonnen. Die Drohung langte per E-Mail ein - aus diesem habe "nicht ausgeschlossen werden können, ob eine Gefahr für Menschen besteht", so die Polizei. Zur Sicherheit wurden daher beide Gebäude evakuiert und nach verdächtigen Objekten abgesucht. Dazu wurde auch der Zugverkehr vorübergehend eingestellt und auch der Bahnhofsvorplatz am Hauptbahnhof wurde geräumt. Damit waren auch einige Grazer Bus- sowie Straßenbahnlinien zwischenzeitlich von Sperren betroffen. Züge wurden vor dem Bahnhof angehalten.

Die Ermittlungen zum Absender des Droh-E-Mails laufen. Aus kriminaltaktischen Gründen gab die Polizei vorerst keine näheren Erkenntnisse bekannt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.