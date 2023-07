Entlaufenes Känguru im Bezirk Hollabrunn eingefangen

Polizisten entdeckten das Tier nach mehreren Sichtungen in einem Feld in der Nähe der B35, berichtete die Exekutive am Montag. Es wurde betäubt und nach veterinärmedizinscher Versorgung dem Betreiber einer Kängurufarm übergeben. Mittlerweile wurde auch der Tierbesitzer aus dem Bezirk Tulln ermittelt.

Erste Sichtungen des Kängurus wurden der Polizei am Sonntag gegen 8.00 Uhr gemeldet. Erblickt wurde das Tier im Raum Ronthal in der Gemeinde Hohenwarth-Mühlbach auf der Fahrbahn der L 1254.

Eine Frau aus derselben Marktgemeinde informierte dann um 17.30 Uhr die Beamten darüber, dass ein Känguru in ihrem Garten gewesen sei. Ihr Hund hätte es jedoch vertrieben, das Tier sei wieder in den Wald gelaufen. Bei einer Suche in der Umgebung wurde der Ausreißer schließlich in einem Distelfeld gefunden.

