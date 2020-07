Entlaufene Kuh attackierte mehrere Personen

Nachdem sie anschließend in einen angrenzenden Wald geflüchtet war, konnte sie von einem verständigten Jäger erschossen werden. Die etwa 650 kg schwere Kuh war bereits am Samstagabend auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Westendorf "wild geworden" und entlaufen und konnte zunächst nicht eingefangen werden. Am Sonntagvormittag meldeten mehrere Personen bei der Polizei, dass die Kuh in der Nähe von Bahngleisen in gesichtet wurde.

21-Jährige umgestoßen

Wieder versuchten der Landwirt und weitere Personen zuerst vergeblich die Kuh einzufangen. Wenig später attackierte die Kuh urplötzlich eine Helferin, welche die Kuh hätte von der Straße in einen Unterstand bringen wollen. Die 21-jährige Frau wurde von der Kuh umgestoßen, die sich dabei Schürfwunden zuzog. Danach ging das Tier auf einen E-Bike-Fahrer los, der unverletzt blieb, allerdings wurde sein Fahrrad erheblich beschädigt.

