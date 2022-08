Enkel ging mit Messer auf Großeltern los: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Ein 21-Jähriger ist am Sonntag in der Steiermark wegen versuchten Mordes an seinen Großeltern festgenommen worden. Der Mann hatte das Paar Samstagabend offenbar grundlos mit einem Küchenmesser attackiert und verletzt. Während die Opfer ins Krankenhaus gebracht wurden, suchte die Polizei nach dem Täter. Sonntagfrüh wurde er schließlich gefunden. Er gab an, dass er "Tötungsabsichten gegen seine Großeltern hegte", so die Polizei am Montag.