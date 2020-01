"Enjoy the rois!": Pariaseks Interview mit "McDempsey" erheitert das Netz

"His english is obviously not the yellow from the egg", witzelt ein Nutzer auf Facebook. In einer kurzen Unterbrechung der Kitzbühel-Abfahrt holte sich ORF-Reporter Rainer Pariasek einen echten Hollywood-Star vor's Mirko. Sein kurzes Gespräch mit Patrick Dempsey – er wurde als fescher Doktor mit Spitznamen "McDreamy" in der US-Serie "Grey's Anatomy" berühmt – avancierte binnen kurzer Zeit zum amüsanten Klickhit im Netz.

Schon bei der Begrüßung passierte Pariasek das erste Hoppala. Der ORF-Moderator, seines Zeichens offenbar "Grey's Anatomy"-Fan, sprach den verdutzten Star mit "McDempsey" an, bemerkte den Fehler nach wenigen Augenblicken und korrigierte auf "Mister McDreamy". Dempsey reagierte gelassen und lachte.

"Was machen Sie hier in Kitzbühel?"

Ob die darauffolgende Frage "Was machen Sie hier in Kitzbühel?" wirklich notwendig war, darüber ließe sich diskutieren. Als Pariasek wissen wollte, ob Dempsey denn einen persönlichen Favoriten habe ("Du ju hef a personell fevorit?"), kam es zu Verständnisschwierigkeiten. Und zum Abschluss wünschte der ORF-Anchor dem Hollywood-Star mit den Worten "enjoy the rois" noch viel Spaß beim Rennen.

Aber, sehen Sie selbst:

Im Internet wird die kurze TV-Sequenz schon jetzt als "legendär" bezeichnet. "Alle Oscars dieses Jahr gehen an das Interview des ORF in Kitzbühel. In den Hauptrollen Rainer Pariasek als „Waina Pawiasek“ und Patrick Dempsey als "Patrick Mister McDreamy McDempsey"! Einfach legendärstes Interview des 21.Jahrhunderts!", schreibt etwa ein Twitter-Nutzer.

Es war überdies nicht das erste Mal, das Pariasek einen Gast umbenannte. So taufte er beispielsweise den damaligen Sportminister Heinz-Christian Strache bei Olympia 2018 in "Karl-Heinz" um. Weitere legendäre Momente des Moderators aus dem Archiv sehen Sie im Video: