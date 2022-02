Ende der Semesterferien bringt Staus an den Grenzen

Der ÖAMTC rechnet mit einem ähnlichen Verkehrsszenario wie in der Vorwoche, abseits der Wintersportrouten wird der Verkehr ungestört fließen. Vorrangig wird es dem Club zufolge aber an den Grenzübergängen Walserberg (A1), Kufstein (A12) und beim Grenztunnel Füssen (B179) zu Staus kommen.

Zeitverluste seien in weiterer Folge auch auf den Hauptverbindungen, wie zum Beispiel auf der West Autobahn (A1) in Oberösterreich und Salzburg, auf der Tauern Autobahn (A10) im Abschnitt Knoten Salzburg - Knoten Pongau, auf der Inntal Autobahn (A12) im Raum Kufstein und auf der Fernpassstrecke (B179) abschnittsweise zwischen Füssen und Nassereith einzuplanen.

Der Urlauberschichtwechsel in den Skigebieten werde sich in der Steiermark auf der B320 im Ennstal, in Oberösterreich im Pyhrngebiet, in Salzburg auf der B311 und der B99 über den Radstädter Tauern und in Tirol besonders auf der B169 im Zillertal, bzw auf der B173 im Raum Kufstein und Söll bemerkbar machen.