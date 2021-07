Ende der "Notvergabe": ÖBB und Westbahn fahren wieder getrennt

Mit dem Ende der "Notvergabe" endet auch die gegenseitige Anerkennung von Zugtickets von Westbahn und ÖBB auf der Westbahnstrecke. "Mit der Verbesserung der allgemeinen Lage kehrt nun auch bei Bahnreisen wieder mehr Normalität zurück", teilte die Westbahn in einer Aussendung mit. Damit werden ab heute wieder deutlich mehr Züge auf der Weststrecke unterwegs sein. Die Westbahn ist dann wieder im Stundentakt unterwegs. Auch die Zahl der Haltestellen wird wieder zurückgefahren: Die Westbahn-Züge werden in Wien-Meidling, Tullnerfeld, St. Valentin und Neumarkt am Wallersee (Flachgau) nicht mehr halten.

Auch die ÖBB kehren auf der Strecke Wien-Salzburg heute wieder zum Normalbetrieb zurück.

Im Jahr 2020 waren die Fahrgastzahlen bei den ÖBB aufgrund der Pandemie stark eingebrochen. Waren im Jahr 2019 noch 477 Millionen Passagiere gezählt worden, sank diese Zahl im Vorjahr auf 287 Millionen, ein Rückgang von rund 40 Prozent. Die Fahrgastzahlen im Jahr 2020 entsprachen in etwa jenen aus den 1980er Jahren.

Der Umsatz der Bundesbahnen brach um rund 322 Millionen Euro ein. Insgesamt erhielten die ÖBB rund 200 Millionen Euro an zusätzlichen Staatshilfen im Jahr 2020. Der Gewinn der Bundesbahnen sank von 168,5 Millionen (2019) auf 58,6 Millionen Euro (2020) ab. "2020 war alles andere als ein einfaches Jahr für uns", bilanziert ÖBB-Chef Andreas Matthä.