Eltern wurden in Schule in St. Pölten aggressiv - Polizeieinsatz

Ein 38-Jähriger und seine um zwei Jahre jüngere Frau sollen laut Aussendung beim Abholen ihrer Tochter, die sich bei einem Sturz leicht verletzt hatte, mehrere Lehrer beschimpft und herumgeschrien haben. Auch gegenüber der verständigten Polizei soll sich das Paar "äußerst aggressiv" verhalten haben. Zwei Beamte wurden verletzt.

Pfefferspray kam zum Einsatz

Als das Paar beim Verlassen des Schulgeländes angehalten wurde, soll der 38-Jährige "wild gestikulierend und laut schreiend" auf die Beamten zugegangen sein und sich aggressiv verhalten haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung. Einer vorläufigen Festnahme widersetzte er sich, schließlich kam Pfefferspray zum Einsatz. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht und vom Rettungsdienst versorgt. Dort soll er den Anhalteraum beschädigt haben.

Nach seiner Einvernahme wurde der 38-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Die 36-Jährige soll versucht haben, die Beamten wegzudrängen. Sie wurde gemeinsam mit ihrer Tochter in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, um die Verletzung des Kindes abzuklären. Beide Beschuldigten werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.