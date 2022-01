Eltern wegen Mordes an ihrem Baby vor Gericht

Die Hauptverhandlung gegen den 32-jährigen Mann und seine 23-jährige Ex-Partnerin beginnt heute, die Urteile sollen am 24. Jänner fallen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn mit. Die beiden Angeklagten befinden sich seit Mitte Juni in U-Haft.

Ihre Tochter kam am 26. März zur Welt. Bereits im April soll der Vater – so die Anklage – das Kind bereits misshandelt haben, weil es so laut geschrien hat und sich nicht mehr beruhigen ließ. Zwei weitere Male soll es danach zur Anwendung von Gewalt gekommen sein, das letzte Mal am 4. Juni, wo er seine zweieinhalb Monate alte Tochter erneut geschüttelt haben soll, um sie „ruhig zu stellen“. Dabei erlitt das Kind lebensbedrohliche Verletzungen und musste auf der Intensivstation betreut werden. Trotz der Bemühungen der Ärzte verstarb das Baby am 12. Juni.

Wie die Obduktion später ergab, entstanden bei diesem Schütteltrauma Blutungen im Bereich der Hirnwand. Die Todesursache dürfte laut fachärztlicher Expertise eine Sauerstoffunterversorgung des Hirns gewesen sein. Zudem wies der Körper des kleinen Mädchens Brüche an beiden Oberschenkeln und eine Netzhautverletzung an einem Auge auf.

Bei den Misshandlungen soll auch die 23-jährige Mutter des Babys anwesend gewesen sein und sei nicht eingeschritten. Daher wird ihr Mord durch Unterlassung vorgeworfen. Der Wiener Kinder- und Jugendhilfe waren die Eltern bereits bekannt. Es gab Hausbesuche, eine Hebamme unterstützte die junge Mutter. Es gab Beratungen zu Themen rund um die Geburt, auch in finanziellen Fragen benötigten die Eltern Hilfe.

Der Vater dürfte zudem eine auffällige Persönlichkeitsstruktur aufweisen, ein psychiatrischer Sachverständiger hat den 32-Jährigen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zwar für zurechnungsfähig erklärt, er weise aber eine höhergradige geistig-seelische Abnormität auf. Die Staatsanwaltschaft hat im Fall einer Verurteilung des Vaters dessen zusätzliche Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.