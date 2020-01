Eltern nach Tod von Kind vor Gericht

Das Mädchen starb, wie berichtet, an den Folgen einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Dem 39 Jahre alten Vater und seiner um vier Jahre jüngeren Frau wird vorgeworfen, die schwere Erkrankung der Tochter nicht behandeln lassen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft Krems sei die Krankheit bei Einleitung medizinischer Schritte jedenfalls "beherrschbar gewesen". Die Unterlassung erfolgte laut der Anklagebehörde aus religiösen Gründen.

Die Eltern würden sich zu einer von weltweit 4000 Freikirchen bekennen, so der Anwalt des Paares, Zaid Rauf. Die betreffende Gemeinschaft nenne sich "Gemeinde Gottes".

Die Freikirchen in Österreich betonten in einer Aussendung, dass die Angeklagten weder Mitglieder noch Nahestehende der kirchlichen Gemeinde seien.

"Eltern sahen beim Sterben zu"

Die 13-Jährige starb am 17. September im Haus der Familie. Die Eltern hätten dem Kind laut Staatsanwaltschaft beim Sterben zugesehen. Die beiden müssen sich aber nicht nur wegen Mordes verantworten. Den Angeklagten wird auch das Quälen und Vernachlässigen einer unmündigen Person vorgeworfen.

Mehrere Geschwister der verstorbenen 13-Jährigen wurden nach Angaben der Kinder- und Jugendhilfe in einer Betreuungseinrichtung des Landes untergebracht. Die Beschuldigten sitzen seit Ende September in Untersuchungshaft, der Prozess startet am 12. Februar.