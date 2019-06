Eltern gingen auf Lokaltour und ließen Bub (2) alleine

Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht einer Gratiszeitung von heute, Dienstag. Demnach hatte ein Passant am Sonntag nach drei Uhr früh einen Kinderwagen auf dem Domplatz entdeckt und die Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte suchten in Lokalen in der näheren Umgebung nach den Eltern des Kindes. Danach brachten die Polizisten den Zweijährigen ins Spital und informierten die Jugendwohlfahrt.

Vier Stunden später meldeten sich die Eltern laut Zeitungsbericht bei der Polizei-Inspektion am Bahnhof St. Pölten und gaben an, dass sie ihr Kind verloren hätten. Der Bub befindet sich jetzt in der Obhut der Jugendwohlfahrt. Diese entscheidet nach Angaben der Polizei auch, was mit dem Kind passiert.

