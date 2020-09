Elfjährige löste Suchaktion am Schwarzenberg aus

Die Elfjährige wurde gegen 23.00 Uhr von Einsatzkräften unverletzt gefunden. Die Lungauerin steckte im Dickicht fest. Sie hatte um 20.00 Uhr per Handy ihren Pflegevater um Hilfe gerufen. Als die Verbindung abbrach, alarmierte er die Polizei.

Feuerwehrleute aus Unternberg, Bergretter mit Suchhunden und Polizisten beteiligten sich an der Suchaktion. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte das Mädchen orten. Nachdem ihr Standort bekannt war, erreichte ein Bergrettungstrupp mit einem Suchhund die Schülerin. Sie wurde mit einem Fahrzeug der Feuerwehr ins Tal gebracht.

92-Jähriger stürzte bei Wanderung

Ein 92 Jahre alter Steirer ist am Donnerstagabend bei einer Wanderung nahe Graz auf einem Weg gestürzt und wurde erst spät in der Nacht geborgen. Der betagte Mann alarmierte noch selbst mit seinem Mobiltelefon der Rettungskräfte. Gegen 22.00 Uhr wurde der Schwerverletzte gefunden und nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Der betagte Mann - er war mit seinem Gehstock unterwegs gewesen - war am Abend in der Gemeinde Stattegg nördlich von Graz in unwegsamen Gelände gestürzt. Gegen 20.50 Uhr verständigte er die Rettungskräfte, dass er auf einem Wanderweg zwischen Geierkogel und einem Gasthaus im Ortsteil Hub liege. Über die Landeswarnzentrale wurden die Bergrettung Graz sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Stattegg, Kleinstübing, Hart/Graz und Werndorf und die Rettung alarmiert. Eine Suchaktion wurde begonnen. Etwa eine Stunde danach entdeckten ihn die Einsatzkräfte.

