Eisenstadt: Großeinsatz bei Brand auf Zirkusgelände

Ein in Brand geratener Wohnwagen zwischen Zirkuszelt und Tiergehege forderte die Feuerwehren in Eisenstadt: Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Wohnwagen bereits in Vollbrand. Mehrere Atemschutztrupps mussten eingesetzt werden. Als besondere Herausforderung stellte sich die Löschwasserversorgung auf dem Gelände dar.

Schließlich gelang es jedoch, die auch schon auf Teile des Zirkuszelts übergegangenen Flammen unter Kontrolle zu bekommen und dafür zu sorgen, dass weder Menschen noch Tiere verletzt wurden.

