Einschleichdieb stahl Tausende Euro aus Sakristei

Aus einer Sakristei einer Kirche in St. Marein bei Graz sind zu Allerheiligen mehrere tausend Euro gestohlen worden. Der Täter dürfte sich am Freitag durch eine unversperrte Hintertür hineingeschlichen und einsperren lassen haben. Dann nahm er das Geld aus zwei Kassen, die in einem Kasten lagen, und machte sich vermutlich durch die Hintertür davon, so die Polizei.

