Einreisebestimmungen: EU bleibt ein Fleckerlteppich

Außenministerium wie auch Vertreter der Reisebranche haben heuer vor allem einen guten Rat an Reisende: Informieren Sie sich tagesaktuell über die Einreisebestimmungen in Ihrem Zielland!

Denn diese sind selbst in der EU höchst unterschiedlich (die OÖN berichteten) – und ändern sich laufend. Viel Ärger löste diese Woche etwa Kroatien aus. Im beliebten Urlaubsland war für die Einreise zuletzt kein 3G-Nachweis in Form eines "Grünen Passes" nötig. Am Donnerstag änderte Kroatien das überraschend und verlangte bei der Einreise einen "Grünen Pass". Stundenlange Staus an den Grenzübergängen waren, wie berichtet, die Folge.

Mit 3G-Nachweis verreisen

Auch Italien verlangt – neben einer Online-Registrierung – nun doch einen "Grünen Pass". Am Donnerstag war das nach Informationen auf der Homepage des österreichischen Außenministeriums noch nicht der Fall. Grundsätzlich ist ohnehin ratsam, mit einem 3G-Nachweis zu verreisen. Denn auch in Ländern wie Slowenien, wo man ihn bei der Einreise nicht vorweisen muss, braucht man ihn – wie in Österreich – beim Besuch von Restaurants oder Hotels. Nicht benötigt wird der "Grüne Pass", wie berichtet, bei der Einreise nach Spanien – allerdings nur, wenn man auf dem Luftweg aus sicheren Ländern wie Österreich oder Deutschland kommt. Bei der Einreise über den Landweg aus Frankreich etwa wird aber ein "Grüner Pass" verlangt.

Europa sei noch immer ein "einreiseverordnungstechnischer Fleckerlteppich", sagte gestern die Sprecherin der Reisebranche, Eva Buzzi, auf Ö1. Das gilt auch für Details, wie den Zeitpunkt, ab dem eine Impfung als 3G-Nachweis anerkannt wird. In Kroatien und Österreich ist das bereits 22 Tage nach dem ersten Stich der Fall, in anderen Ländern, wie Italien oder Griechenland, erst 14 Tage nach der Vollimmunisierung. Über geltende Einreisebestimmungen informiert im Detail das österreichische Außenministerium auf seiner Homepage sowie mit seiner Auslandsservice-App.

Schritt für Schritt zum Grünen Pass

Nach dem Land Oberösterreich stellt nun auch das Gesundheitsministerium eine App für den Grünen Pass zur Verfügung. Die kostenlose Anwendung soll eine sichere Speicherung der EU-konformen Zertifikate inklusive QR-Code sowie einen einfachen Vorweis selbiger bei Zutritten und Reisen innerhalb der EU ermöglichen. >> Zur Schritt-für-Schritt-Anleitung