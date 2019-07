Einjährige nach Fenstersturz auf dem Weg der Besserung

Eine Einjährige aus Gutenbrunn (Gemeinde Herzogenburg, Bezirk St. Pölten-Land) dürfte nach dem Sturz aus dem Kinderzimmerfenster auf dem Weg der Genesung sein, sagte am Sonntag eine Sprecherin des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV). Das Mädchen befinde sich nicht mehr in künstlichem Tiefschlaf und werde in den kommenden ein oder zwei Tagen die Intensivstation verlassen können.

Das Kleinkind war Samstagfrüh aus dem Fenster seines Kinderzimmers knapp vier Meter in die Tiefe auf die geschotterte Garageneinfahrt des Einfamilienhauses gefallen, nachdem die Mutter kurz den Raum verlassen hatte. Laut Polizei werde es noch "einige Zeit" dauern, bis der genaue Unfallhergang ermittelt werden könne. Das Wohl des Kindes und der Familie habe derzeit Priorität vor einer Befragung der Eltern, so ein Polizeisprecher.

