Einjährige bei Verkehrsunfall in Niederösterreich getötet

Ein Pkw hatte auf der B19 einen Fahrradanhänger an einem E-Bike erfasst, in dem das Mädchen mit seiner Schwester gesessen war, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die Vierjährige wurde reanimiert und vom Rettungshubschrauber "Christophorus 2" mit schweren Verletzungen abtransportiert. Für ihre jüngere Schwester gab es keine Hilfe mehr. Die Einjährige starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei.

Die 39-jährige Mutter der Kinder wurde ebenfalls verletzt und ins Landesklinikum Tulln transportiert. Der Pkw-Lenker (60) und seine Frau blieben unversehrt. Laut Polizei war das Fahrradgespann etwa 15 Meter in einen angrenzenden Acker geschleudert worden. Die Ursache für den folgenschweren Unfall stand vorerst nicht fest.

Kriseninterventionsteam vor Ort

Zur Betreuung der Unfallbeteiligten kam ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz zum Einsatz, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Der stark beschädigte Fahrradanhänger wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg sichergestellt.

Zum Unfallhergang teilte die Polizei mit, dass die 39-Jährige aus dem Bezirk Tulln am Sonntag gegen 20.50 Uhr mit dem E-Bike samt mehrspurigem Fahrradanhänger auf der B19 im Freilandgebiet der Marktgemeinde Hausleiten in Richtung Tulln unterwegs war. Dabei wurde das Gespann auf einem geraden Abschnitt vom Auto des 60 Jahre alten Wieners erfasst.

In dem Anhänger hatten sich auch zwei Chihuahuas befunden. Die Hunde verendeten. Die B19 war im Bereich der Unfallstelle in Hausleiten etwa zwei Stunden lang gesperrt.

