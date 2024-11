Eine Tote und 4 Schwerverletzte bei Autounfall in Salzburg

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 22-jähriger Pkw-Lenker in einer langgezogenen Rechtskurve versucht, einen vor ihm fahrenden Linienbus zu überholen. Als er auf die Gegenfahrbahn ausscherte, kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. In dem Auto saßen vier einheimische Frauen im Alter zwischen 52 und 61 Jahren.

Das Rote Kreuz war mit einem Großaufgebot von fünf Fahrzeugbesatzungen und drei Notärzten am Unfallort, auch drei praktische Ärzte beteiligten sich an der Erstversorgung der Unfallopfer. Alle Fahrzeuginsassen wurden ins Unfallkrankenhaus und ins Universitätsklinikum Salzburg bzw. eine Person mit dem Rettungshubschrauber Martin 1 in das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum nach Schwarzach im Pongau gebracht. Die Verletzungen der 61-Jährigen - sie saß als Mitfahrerin im Auto - waren aber so schwer, dass sie nach der Einlieferung ins Krankenhaus verstarb.

Ein Alkotest beim Unfalllenker ergab 0,0 Promille.

