Eine Stahlkugel, die selbst den stärksten Explosionen widersteht

Der Entschärfungsdienst der Polizei hat diese Woche ein neues sogenanntes Sprengunterdrückungssystem erhalten. In dem tonnenschweren Spezialgerät mit einer Kugel aus Stahl können verdächtige Substanzen oder Sprengmittel abtransportiert werden – etwa bei Terrorlagen, teilte das Innenministerium mit.

Das System übersteht unbeschadet eine Detonation von bis zu acht Kilogramm TNT. "Die Spezialisten des Entschärfungsdienstes müssen sehr gefährliche Einsätze meistern. Dafür soll ihnen auch die modernste Ausrüstung zur Verfügung stehen", sagte Innenminister Gerhard Karner (VP). Bisher wurden Spreng- und Brandvorrichtungen auf Anhängern transportiert, die der Entschärfungsdienst während der Briefbombenserie Mitte der 1990er-Jahre selbst entwickelt hat. Sprengmittel können nun mit einem Spezialroboter zu der vier Tonnen schweren Stahlkugel transportiert werden, die dann per Fernbedienung verriegelt wird. Der Abtransport erfolgt auf einem geländegängigen Lkw. Das Gesamtsystem hat laut Innenministerium rund 980.000 Euro gekostet.

Beim in der Direktion für Spezialeinheiten angesiedelten Entschärfungsdienst (ESD) arbeiten 25 Entschärfungsspezialisten. Die Zentrale befindet sich in Wien, es gibt Außenstellen in Graz und Hall in Tirol. Die Beamten werden im Bedarfsfall in ganz Österreich eingesetzt.

