Eine Mehrheit für Kreuze in Spitälern und Schulen

Ein christliches Symbol in öffentlichen Gebäuden wie etwa Schulen oder Krankenhäusern – dafür sprach sich nun die Mehrheit der Österreicher aus. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique research, bei der 1023 Personen ab dem Alter von 16 Jahren befragt wurden.

In einer weiteren Erhebung stimmte auch eine große Mehrheit der Befragten für Osterfeiern an Schulen. Diese gehören für die meisten zur österreichischen Tradition. Trotz des eindeutigen Zuspruchs erwarten dennoch zwei Drittel der Bevölkerung, dass langfristig die Oster- und Nikolofeiern in Kindergärten und Schulen aus Rücksichtnahme auf Andersgläubige verloren gehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper