Österreichs Schulen betreten bald Neuland. Denn wenn am Montag übernächster Woche nach zwei Monaten im ersten Schritt für die Maturanten die höheren Schulen wieder aufsperren, müssen zahlreiche Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen getroffen sein. Bis dahin sind die Klassenräume samt Mobiliar zu desinfizieren und die Tische in ausreichendem Abstand zueinander zu stellen. Als weitere Vorgabe werden alle Maturanten, für die am 4. Mai wieder in den Schulen die Vorbereitungen für ihre