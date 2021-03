Eine Kaltfront bringt am Sonntag Regen und Schnee

Morgen, Samstag

Ausgebreitete Wolkenfelder ziehen durch. Zeitweise scheint die Sonne durch die zum Teil dünnen Wolken. Die Temperaturen betragen am Morgen -3 bis 3 Grad und erreichen am Nachmittag 10 bis 14 Grad. In höheren Lagen macht sich kräftiger Süd- bis Südwestwind bemerkbar, der lokal Spitzen um etwa 50 km/h erreichen kann. In der Nacht auf Sonntag bringt eine Kaltfront Regen, Schneefall und auflebendem Westwind. Die Schneefallgrenze sinkt rasch auf rund 700m, in der Früh kann es teilweise sogar bis ins Flachland schneien.

Übermorgen, Sonntag

Der Sonntag wird kühl, windig und unbeständig. Immer wieder ziehen Regen-, Schnee- und Graupelschauer durch, wobei die Schneefallgrenze zwischen tiefen Lagen und 900m Höhe schwankt. Dazwischengibt es zeitweise Sonnenfenster, vor allem im Flachland. Es hat bei starkem Westwind maximal 3 bis 8 Grad, in 1500m Höhe um minus 5 Grad.

Der weitere Trend

Am Montag ziehen mit lebhaftem Westwind weitere Schnee- und Regenschauer durch. Zunächst liegt der Schwerpunkt dabei im Salzkammergut, am Nachmittag werden die Niederschläge aber überall mehr. Die Schneefallgrenze liegt zwischen tiefen Lagen und 800m. Sonne gibt es höchstens zwischendurch. Höchstwerte: 2 bis 7 Grad. Auch am Dienstag und Mittwoch ziehen Schnee- und Regenschauer gibt es, sonnige Phasen fallen kurz aus. Am Dienstag ist es auch sehr windig bei maximal 0 bis 6 Grad und am Mittwoch hat es nur noch minus 2 bis plus 5 Grad.

Die wärmsten Orte waren am Samstag mit jeweils 12 Grad, Ostermiething, Linz, Pupping und Mitterkirchen im Machland. Das aktuelle Wetter