Eine Festnahme nach Leichenfund in Mörbisch

Gegen den Mann richte sich ein dringender Tatverdacht wegen Mordes an dem 22-Jährigen, sagte Petra Bauer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft (StA) Eisenstadt, am Donnerstag. Der Festgenommene sei nicht geständig, so Bauer. Das Motiv der Tat sei noch Gegenstand weiterer Ermittlungen, dazu könne man noch keine weiteren Details bekanntgeben. Auch in welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen, war am Donnerstagnachmittag noch unklar.

Die Leiche des Burgenländers war am Montag nahe der Kläranlage von Mörbisch gefunden wurden. Am Montag sei zunächst das Fahrzeug des Mannes entdeckt worden, berichtete die Landespolizeidirektion. In unmittelbarer Nähe wurde dann der 22-Jährige in einem Graben gefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

