Eindringling bewarf Polizisten mit Kochtöpfen

Seine Aktion begründete der rabiate 27-Jährige damit, dass er auf sich aufmerksam machen wollte. Er wurde festgenommen.

Kurz vor 20 Uhr klopfte der Slowake an die Wohnungstür des 78-Jährigen in Meidling. Als dieser öffnete, wurde er sofort zurückgedrängt. Daraufhin verbarrikadierte der Eindringling die Türe mit Möbeln und holte ein Küchenmesser. Dann schlug er eine Fensterscheibe in Richtung Innenhof ein.

Fühlte sich "verfolgt"

Durch den Lärm wurden Nachbarn auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Als der Mann bemerkte, dass Polizisten eintrafen, bewarf er diese laut Polizei mit Glasscherben und Kochtöpfen. WEGA-Beamte konnten den Mann schließlich überwältigen und festnehmen.

Bei seiner Einvernahme gab der Mann an, er habe sich verfolgt gefühlt. In der Wohnung wollte er Schutz suchen, doch habe er sich mit dem 78-Jährigen nicht verständigen können. Der Slowake befand sich gestern wieder auf freiem Fuß. Er wurde mehrfach angezeigt.

Eine akute psychische Beeinträchtigung liegt laut Polizei nicht vor. Der Pensionist blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.