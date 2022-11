Einbrecherin ging um Mitternacht shoppen

Die 24-jährige Österreicherin stieß in der Nacht auf heute, Dienstag, mit mehreren zusammengeschobenen Einkaufswagen wiederholt gegen eine Glaseingangstüre eines Lebensmittelgeschäftes in Rum (Bez. Innsbruck-Land). Durch die Wucht des Anpralls wurde ein Glaselement verschoben, die Frau gelangte zehn Minuten nach Mitternacht in das Geschäft. Dort füllte sie einen Einkaufswagen mit zahlreichen Lebensmitteln und anderen Gegenständen, berichtet die Polizei.

Durch die Beschädigung der Eingangstüre wurde aber auch der Einbruchsalarm ausgelöst - die Frau wurde beim Verlassen des Geschäfts vorläufig festgenommen. Nach der Einvernahme wurde sie über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.