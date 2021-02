Einbrecherbande erbeutete hochpreisige Reifenkomplettsätze - 280.000 Euro Schaden

Zwei Beschuldigte sind nach Angaben vom Freitag in Haft, ein Komplize wird noch gesucht. Die Männer hatten es u.a. in Autohäusern auf hochpreisige Reifenkomplettsätze abgesehen. Der ihnen angelastete Gesamtschaden wurde mit etwa 280.000 Euro beziffert.

Die Einbruchsdiebstähle waren von Februar bis Oktober 2020 in Nieder- und Oberösterreich, im Burgenland und in der Steiermark verübt worden. Die Beschuldigten sind laut Polizei slowakische Staatsbürger, die in unterschiedlichen Konstellationen ans Werk gegangen waren. Sie hatten neun Autohäuser und ein Firmenfahrzeug heimgesucht. Zur Last gelegt werden dem Trio auch weitere Diebstähle und mehrere Sachbeschädigungen, so die Polizei.

Bild: LPD NÖ

Die Reifenkomplettsätze wurden den Ermittlungen zufolge von Ausstellungsfahrzeugen abmontiert. Durch Einschlagen der Heckscheibe wurden aus dem Firmenfahrzeug eines Installateurbetriebs diverse Werkzeuge gestohlen. Zur Flucht von den Tatorten sollen die Männer in zehn Fällen gestohlene Kennzeichen ans jeweils verwendete Fahrzeug montiert haben.

Bild: LPD NÖ

Ein 37- und ein 43-jähriger Slowake wurden am 22. Oktober an der Grenze zu ihrem Heimatland festgenommen. Sie hatten der Polizei zufolge Diebesgut in ihrem Fahrzeug, das einem Einbruchsdiebstahl in Steyr zugeordnet wurde. Das Duo war geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Einbrecherbande gefasst Bild: LPD NÖ

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.