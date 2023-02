Einbrecher saß in Bankinstitut fest

Ein Einbrecher ist in der Nacht auf Sonntag in einer Bank in Lassee (Bezirk Gänserndorf) eingesperrt worden. Der 45-Jährige soll versucht haben, Türen in dem Geldinstitut aufzubrechen und "aktivierte den automatischen Schließmechanismus", bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag einen "Kurier"-Bericht. Die Türen verriegelten, der Slowake saß im Foyer fest. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

