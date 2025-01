Ein Verbot für neue Windräder? Volksbefragung am Sonntag in Kärnten

Bereits der Wortlaut der Fragestellung löste Kritik aus: "Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?", werden die Kärntner am kommenden Sonntag gefragt. Sogar Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) sagte zur Kleinen Zeitung, die beschlossene Fragestellung sei aus seiner Sicht "leicht tendenziös". Die Kärntner Grünen sehen in der Formulierung gar eine "Suggestivfrage". Der Verfassungsdienst des Landes Kärnten hatte die Fragestellung aber durchgewunken. Die FPÖ und einzelne Abgeordnete des Teams Kärnten hatten die Volksbefragung verlangt, das Ergebnis ist allerdings rechtlich nicht bindend.

Kärnten, ein Windkraftzwerg

Derzeit gibt es in Kärnten 14 Windkraftanlagen, 32 weitere wurden bereits genehmigt oder befinden sich in Genehmigungsverfahren. Damit ist Kärnten (ebenso wie Oberösterreich mit 31 Anlagen) im Bundesländervergleich eher ein Windkraftzwerg. Zum Vergleich: In Niederösterreich stehen rund 800 Windräder.

Eine breite Front an Organisationen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft hat sich am Dienstag, fünf Tage vor der Windkraft-Volksbefragung in Kärnten, strikt gegen das Verbot weiterer Windräder ausgesprochen. Kärnten brauche einen "technologieoffenen und nachhaltigen Energiemix", sagten zum Beispiel Vertreter der Sozialpartner vor Journalisten. In die gleiche Kerbe schlugen Naturschutz- und Wissenschaftsorganisationen sowie die katholische Kirche.

"Unsere Großeltern haben mit dem Ausbau der Wasserkraft den Grundstein für Kärntens Energiesicherheit gelegt. Jetzt ist es an uns, diese Erfolgsgeschichte mit einem erneuerbaren Energiemix weiterzuführen", sagt Mario Pichler, der Vorsitzende der Kärntner Gewerkschaftsjugend.

Weitere Stimmen gegen ein Windrad-Verbot wurden am Dienstag im Diözesanhaus in Klagenfurt laut. Vertreter von Scientists for Future, Fridays for Future, Attac Kärnten, dem Klimabündnis, dem Umweltreferat der katholischen Kirche und dem Kärntner Klimabeirat warben für ein "Nein" bei der Befragung. Gaby Krasemann von Scientists for Future sagte, es brauche eine faktenbasierte Auseinandersetzung mit dem Thema Windkraft: "Was uns eint, ist die Überzeugung, dass unsere Natur vor allem durch die Verwendung fossiler Brennstoffe gefährdet wird." Wasserkraft allein könne den Energiebedarf in Kärnten entgegen oftmaligen Behauptungen nicht decken, "es braucht ein Sowohl-als-auch". Auf die Hintergründe, wann ein Windrad überhaupt errichtet werden dürfe, verwies Martin Sattlegger (Scientists for Future). Jeder Windpark müsse ein Verfahren zur Umweltverträglichkeit durchlaufen, wobei die Auswirkungen auf Menschen und Umwelt beurteilt würden. Negative Auswirkungen sollen möglichst vermieden werden, sonst müssten Ausgleichsmöglichkeiten geschaffen werden. Dass die Auswirkungen auf die Natur detailliert nachgewiesen werden müssen, werde oft übersehen: "Die Rede ist dagegen immer von Zubetonieren oder Zerstören."

FPÖ präsentierte Gutachten

Am Mittwoch meldeten sich auch die Befürworter des Verbotes zu Wort. FPÖ-Chef Erwin Angerer präsentierte ein Gutachten, wonach das gesamte Bundesland – einschließlich National- und Biosphärenparks – zum Windkraftgebiet werden könnte.

Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (VP) appellierte am Dienstag an die Kärntner, mit einem "Nein" zum Windrad-Verbot abzustimmen. Er verwies auf die Windkraftzonenverordnung des Landes, laut der lediglich auf 0,26 Prozent der Landesfläche Windparks errichtet werden dürften. Und er verwies auf das neue Regierungsprogramm der steirischen Landesregierung. In dem von FPÖ und ÖVP getragenen Papier sei nämlich sehr wohl der Ausbau der Windkraft in der Steiermark vorgesehen: "Da ist man ein wenig verwundert, was in Kärnten so viel anders ist", sagt Schuschnig.

Darin, dass die FPÖ in der Steiermark Windkraft befürworte, sieht Kärntens FP-Chef Angerer allerdings keinen Widerspruch, denn die Topografie der beiden Bundesländer sei zu unterschiedlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch