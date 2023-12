Ein Todesopfer bei Brand in Wohnung in Amstetten

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Toten in seiner Wohnung.

Der Tod dürfte Polizeiangaben zufolge bereits vor Tagen eingetreten sein. Die Leiche wurde am Montagabend entdeckt. Zuvor hatten Angehörige angezeigt, dass der Mann nicht erreichbar sei. Einsatzkräfte der Feuerwehr stiegen in die im 2. Stock befindliche Wohnung ein und fanden den 38-Jährigen im stark verrauchten Wohnzimmer leblos vor. Der Notarzt konnte nur mehr den bereits eingetretenen Tod feststellen.

Glimmbrand durch Zigaretten

Die Erhebungen durch das Landes- und Bundeskriminalamt ergaben, dass es im Bereich der Couch zu einem stark ausgeprägten Glimmbrand mit intensiver Rauchgasentwicklung gekommen sein dürfte. Als Ursache sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein unsachgemäßer Umgang mit Zigarettenasche festgestellt worden, so die Polizei. Der Brand dürfte den Ermittlungen zufolge bereits Ende November bzw. Anfang Dezember entstanden sein.

83-Jähriger stürzte mit Lötlampe

Geklärt wurde die Ursache jenes Feuers, das einen 83-Jährigen am vergangenen Donnerstag in Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) das Leben gekostet hatte. Der Mann dürfte den Ermittlungen zufolge beim Beheizen eines Saunaofens mit einer brennenden Lötlampe gestürzt sein. Die Saunahütte geriet in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Obersdorf hindernisreich.

