Ein Lichtermeer für die Covid-Toten

Am Abend des vierten Adventsonntags soll sich die Wiener Ringstraße in ein Lichtermeer verwandeln, zum Gedenken an die Toten der Corona-Pandemie.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Yes, we care". Die Initiatoren, der Wiener Lehrer und Bildungsaktivist Daniel Landau und der Innsbrucker Roman Scamoni, rufen dazu auf, um 18.30 Uhr zur Ringstraße zu kommen. Um 19 Uhr sollen die Teilnehmer die Fahrbahn betreten und ihre Kerzen anzünden oder die Taschenlampen ihrer Handys in Betrieb nehmen, um eine stille Gedenkminute für jene zu halten, die an Covid erkrankt und daran gestorben sind, sowie für deren Angehörige. Zudem soll die Aktion Solidarität mit den Beschäftigten im Gesundheitswesen zeigen.

Es gelte, "miteinander ein Zeichen der Vernunft zu setzen", so der Wunsch der Veranstalter. Denn das Lichtermeer soll auch einen Kontrapunkt zu den zunehmend aggressiven Demonstrationen der Corona-Maßnahmengegner setzen. Reden oder Ähnliches soll es nicht geben.

Allen, die nicht persönlich vorbeikommen können, schlagen die Initiatoren vor, eine Kerze ins Fenster zu stellen, davon ein Foto zu machen und es unter dem Hashtag #YesWeCare in den sozialen Medien zu posten. "Ich denke, es tut einer Gesellschaft gut, gemeinsam zu gedenken, zu trauern, es verbindet diese auch", schreibt Landau.

Zahlreiche Hilfsorganisationen wie die Volkshilfe und der Samariterbund sowie die Ärztekammer haben ihre Unterstützung bereits kundgetan.

"Herz über Hass"

Solidarität mit Pflegekräften soll auch die neue Initiative #HerzÜberHass der Volkshilfe Oberösterreich ausdrücken. Anlass ist die Attacke von Corona-Maßnahmengegnern auf eine Volkshilfe-Mitarbeiterin in Braunau vergangene Woche. Die OÖN berichteten.

"So laut die Demonstranten und Impfgegner auch sein mögen, sie sind nicht die Mehrheit", sagt Michael Schodermayr, Vorsitzender der Volkshilfe OÖ. Er habe Verständnis für Bürger, die zweifeln, nicht jedoch für "radikale Demonstranten und rechte Hetzer, die Menschen attackieren. Hier müssen wir als demokratische Zivilgesellschaft gegensteuern."