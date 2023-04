Eier, Striezel und Frischkäse auch vier Wochen nach "Ablaufdatum" noch genießbar

Beim zweiten Test waren fünf von sechs Lebensmitteln 28 Tage jenseits des MHD weiterhin genießbar, nur die gefärbten und hart gekochten Eier fielen im Labor der Lebensmittelversuchsanstalt (LVA) beim sensorischen Test durch.

Jeder Haushalt könnte jährlich rund 400 Euro einsparen, wenn man sich bei Striezel und Co. auf die eigenen Sinne verlässt, merkt die NGO dazu an, denn laut Angaben des Umweltministeriums würden genießbare Lebensmittel für etwa diesen Betrag jährlich pro Haushalt im Restmüll landen. Die NGO fordert in diesem Zusammenhang einen Aktionsplan gegen die Lebensmittelverschwendung mit rechtlich verbindlichen Reduktionszielen sowie Berichtspflichten für große Unternehmen.

Zu den fünf Produkten, die weiterhin unbedenklich und genießbar waren, gehören frische Eier, Striezel, Mischbrot, Selchroller sowie Frischkäse. Bei diesem wurden 28 Tage nach dem MHD geringfügige Veränderungen beim Geschmack sowie bei der Konsistenz festgestellt. Den sensorischen Test bestanden dennoch alle fünf Produkte, hingegen verzichtete man bei den gefärbten Eiern auf eine Geschmacksprobe, nachdem ihr Geruch bereits als "unrein" und "leicht schwefelig" beschrieben wurde. Greenpeace wird die fünf übrigen Produkte auch noch zwei sowie drei Monate nach dem MHD überprüfen lassen, die Testreihe startete im vergangenen März.

"Der Greenpeace-Test zeigt ganz klar: Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verfallsdatum. Wer schaut, riecht und kostet, verschwendet deutlich weniger Lebensmittel und schont auch die Geldbörse", hielt Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace, fest. "Jährlich werden in den österreichischen Privathaushalten Lebensmittel im Wert von 1,6 Milliarden Euro einfach in die Mülltonne geworfen." Besonders häufig landen Brot und Gebäck im Mist. Viele Lebensmittel werden sogar noch originalverpackt im Restmüll entsorgt. Mit ein Grund ist neben zu viel an eingekauften Produkten auch, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum missverstanden bzw. mit dem Ablaufdatum verwechselt wird.

