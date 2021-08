Ehrenamtliche Feuerwehrleute nehmen Urlaub, um in Griechenland zu löschen

Ausgebrannte Häuser, verkohlte Bäume und eine dicke Schicht graubleicher Asche, die den Boden bedeckt: Zahlreiche Videos zeugen vom Ausmaß der Waldbrandkatastrophe, die Griechenland heimsucht.

Nun eilt auch Österreich zu Hilfe. Gestern haben sich 39 Feuerwehrleute aus Salzburg und Tirol auf den Weg nach Griechenland gemacht, um zu löschen. Wohin die Reise für die Einsatzkräfte geht, stand gestern noch nicht fest. Den genauen Einsatzort werden die griechischen Behörden noch mitteilen. Fest steht nur, dass es für die Helfer kein Urlaub wird, obwohl die Ehrenamtlichen für diesen Auslandseinsatz bis 15. August Urlaub genommen haben oder vom Arbeitgeber dafür dienstfrei gestellt worden sind.

Mit elf Fahrzeugen brach der Trupp gestern auf, darunter vier Tanklöschfahrzeuge, die je 3000 bzw. 4000 Liter Wasser fassen. Zudem haben die Brandbekämpfer alles dabei, um sich selbst versorgen zu können: Zelte, WC, eine kleine Küche und Lebensmittel. "Wir werden ein eigenes Camp aufbauen", sagte Michael Leprich vom Salzburger Landesfeuerwehrverband. Gestern liefen die letzten Vorbereitungen.

Fähre oder Landweg?

Der Konvoi peilte zunächst Ancona in Italien an, wo er heute per Fähre in die griechische Hafenstadt Patras übersetzen soll. Der Seeweg ist kürzer als der Landweg über den Westbalkan, sagte Leprich.

Die 39 Freiwilligen haben ausreichend Erfahrung bei Waldbrandeinsätzen. "Auch wenn die Brände in Griechenland eine andere Dimension haben, als wir sie in unseren Breitengraden gewohnt sind."

Athen hat im Kampf gegen das Flammenmeer die EU-Kommission um Hilfe gebeten und damit beim Europäischen Amt für humanitäre Hilfe (ECHO) in Brüssel den sogenannten Zivilschutz-Mechanismus ausgelöst: Ein Prozedere, das es bereits seit 20 Jahren gibt und seither laufend weiterentwickelt wurde.

Brüssel leitet den Hilferuf an die nationalen Katastrophenschutzbehörden weiter, in Österreich ist dies die Bundeswarnzentrale im Innenministerium, die den Alarm an die Landesfeuerwehren weitergibt. "Die Organisationen melden zurück, welche Module einsatzbereit sind", sagt Richard Berger vom Bundesfeuerwehrverband.

Denn jedes Land stellt Spezialeinheiten ("Module") zur Verfügung. Bei den Salzburgern sind dies Waldbrandbekämpfer und Spezialisten für Pumpeinsätze. Auch niederösterreichische und steirische Trupps seien derzeit in Nordmazedonien im Einsatz gegen Waldbrände. Die Niederösterreicher waren schon zuvor in Belgien beim verheerenden Starkregen-Hochwasser aktiv.

Rettungseinsätze mit Booten

Hätte dieser Einsatz länger gedauert, wären sie von oberösterreichischen Feuerwehrleuten abgelöst worden. Oberösterreich habe sich bei den EU-Modulen auf die Suche und Rettung verschütteter Personen (etwa nach Erdbeben oder Explosionen) spezialisiert, sagt Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer.

Zudem sei der Landesverband gerade dabei, einen Trupp für Rettungseinsätze mit Booten und Zillen aufzubauen.