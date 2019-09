Ehepaar wegen Sozialbetrugs überführt

Der 74-Jährige bezog eine Ausgleichszulage zu seiner Invaliditätspension. Diese ist allerdings an einen dauerhaften Aufenthalt in Österreich gebunden. Ermittlungen ergaben aber, dass er und seine 71 Jahre alte Frau zumindest zwei Jahre lang hauptsächlich in Kroatien lebten.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte, haben zeitintensive Erhebungen zwischen April 2017 und April 2019 das Paar überführt. Kontrolliert wurden etwa Grenzübertrittszeiten, Leute wurden befragt und am angeblichen Hauptwohnsitz in Leoben-Donawitz wurde mehrfach nachgeschaut, ob jemand da ist. Es stellte sich heraus, dass das Paar die Ausgleichszulage zu Unrecht bezogen hat. Die Summe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Es wurde angezeigt.