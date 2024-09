Ehepaar von Kautionsbetrügern um ein Vermögen gebracht

Die Betrüger hatten ihren 83-jährigen Opfern aus Wien telefonisch weisgemacht, es müssten 40.000 Euro hinterlegt werden, um eine Haftstrafe für ihre Verwandte zu verhindern. Der falsche Polizist holte anschließend 17.500 Euro in bar sowie Goldbarren im Wert von etwa 250.000 Euro ab.

Die Exekutive warnte nun einmal mehr vor unbekannten Anrufern: Betrüger geben sich oft als Polizisten, Staatsanwälte oder sogar als Familienmitglieder aus. Legen Sie sofort auf, wenn der Anrufer nach Geld, Wertgegenständen oder Bankdaten fragt. Teilen Sie keine Informationen über Ihr Vermögen oder Ihre persönlichen Daten am Telefon mit. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde, auch nicht an Personen, die sich als Polizei oder Beamte ausgeben. Kontaktieren Sie den angeblich betroffenen Verwandten direkt oder durch eine vertrauenswürdige Nummer. Lassen Sie sich bei Besuchen von angeblichen Polizisten immer den Dienstausweis zeigen und rufen Sie den Polizeinotruf an, um die Identität zu prüfen. Wenn Bankangestellte oder andere Personen Bedenken äußern, sollten Sie diese ernst nehmen und die Polizei verständigen. Besonders ältere Menschen sollten über solche Betrugsmaschen aufgeklärt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.