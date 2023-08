Ehepaar tot: Unfall in Schladming forderte weiteres Todesopfer

Nach einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der Ennstal Bundesstraße (B320) im obersteirischen Schladming (Bezirk Liezen) am 27. Juli ist am Donnerstag die Lenkerin des Pkw gestorben. Die 74-Jährige erlag ihren Verletzungen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie war damals ins Krankenhaus Schladming gebracht worden. Ihr 75-jähriger Ehemann und Beifahrer war bereits bei der Kollision ums Leben gekommen.

