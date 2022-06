Ehepaar starb bei Motorradunfall in Niederösterreich

Ein 60-jähriger Biker war in einer Linkskurve von der B7 abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Der Lenker starb ebenso wie seine am Sozius mitfahrende 59-jährige Ehefrau.

Beide erlagen an Ort und Stelle ihren Verletzungen. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 9" war angefordert worden, eine medizinische Intervention blieb erfolglos. Der Crash hatte sich in den Mittagsstunden ereignet. Das Paar war mit dem Motorrad von Gaweinstal in Richtung Schrick unterwegs gewesen.