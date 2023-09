Ehepaar musste aus rollendem Wohnwagenanhänger springen

Ein 52-jähriger Deutscher und seine Frau mussten in Biberwier (Bezirk Reutte) aus einem abgestellten Wohnwagenanhänger springen, als dieser plötzlich in Bewegung geriet, über die Bundesstraße rollte und dann zehn Meter weiter auf der gegenüber liegenden Böschung zum Stillstand kam. Die beiden Personen blieben unverletzt.

Der Mann hatte seinen Pkw samt Anhänger am Samstagabend auf einem Parkplatz an der Fernpass-Bundesstraße abgestellt. Er und seine Frau hatten sich anschließend in dem Wohnwagenanhänger befunden, als das Fahrzeug plötzlich zu rollen begann. Die B 179 war für die Dauer der Fahrzeugbergung für etwa eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.