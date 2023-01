Ehefrau erstochen: Lebenslange Haft für Wirt

Deutliche Worte fanden die drei Berufsrichterinnen gestern am Landesgericht zur Tötung einer 30-Jährigen im Mai in Pinzgau: Es gebe keinen Ansatz dafür, dass ein rechtstreuer Durchschnittsbürger in der gleichen Art und Weise handeln würde wie der 42-jährige Angeklagte. Der Tatablauf lasse nicht auf Totschlag schließen.

Der Prozess ging am Abend mit einem einstimmigen Urteil zu Ende. Der angeklagte Wirt wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, außerdem soll er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Den Eltern und Geschwistern des Opfers wurden je 40.000 Euro Trauerschmerzengeld zugesprochen. Diese Ansprüche will der Verteidiger des 42-Jährigen anfechten, er meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

Seiner Ansicht nach handelte es sich bei der Tat um einen "Totschlag im Affektrausch". Sein Mandant habe die Frau aufgrund von Kränkungen erstochen. Zudem habe sie ihn betrogen und sei geldgierig gewesen. Im Widerspruch dazu stand die Darstellung von Staatsanwältin Katharina Nocker: Nachdem er die Trennung nicht verkraftet habe, habe der Mann seine Frau gestalkt, bedroht und schließlich die Bluttat und seine Flucht geplant. Eine Sachverständige hatte dem Wirt eine Persönlichkeitsstörung attestiert.

