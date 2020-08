E-Biker von Lkw mitgeschleift und getötet

Ein Lkw-Fahrer übersah den Radfahrer, der von Hohenems kommend in Richtung Dornbirn-Zentrum unterwegs war, beim Versuch, rechts in eine Seitenstraße einzubiegen. Der Mann stürzte von seinem E-Bike, wurde vom rechten Vorderreifen des Lkw mitgezogen und teilweise überrollt. Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen, an denen er am Abend verstarb. Ein Alkoholtest des Lkw-Fahrers verlief negativ.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.